Esposa de Jason David Frank confirma el motivo de la muerte

Sin embargo, el medio especializado en farándula de Hollywood, TMZ, confirmó que él mismo se habría quitado la vida. La noticia no fue oficializada por el entorno cercano del artista.

Ahora, su esposa Tammie Frank habló con la revista People y aseguró sí fue así. Asimismo, rechazó los comentarios en contra de su relación. "Mi esposo trágicamente se quitó la vida la semana pasada. Si bien Jason era un nombre muy conocido, vivíamos una vida muy normal con altibajos, como cualquier otra persona. Me ha entristecido más allá de lo creíble ver que los medios han convertido la tragedia de mi familia en un cuento fantástico. Desde la muerte de Jason, he sido acosada en línea y ya no soporto ver calumniar el buen nombre de mi esposo", dijo.

Ella agregó que conocía los problemas de salud mental de su pareja, pero negó imaginar que podría llegar a tomar tal decisión. "Amaba a mi esposo y estábamos tratando de solucionar nuestros problemas. No tenía idea de que Jason estaba pensando en terminar las cosas. Sí, había tenido problemas de depresión antes, pero nunca pude predecir lo que sucedería esa noche".