“Me encanta crear y salirme de los esquemas”: Esther Anaya

Además, por sus presentaciones en Las Vegas logró llamar la atención de Los Angeles Chargers, un equipo de fútbol americano, quienes le ofrecieron que también fuera su DJ en el SoFi Stadium, donde compiten.

“Esta oportunidad llegó a través de la canción que hice como Snoop Dogg; los Chargers me vieron en las redes sociales y me ofrecieron un show junto a Snoop Dogg, tocamos en el Draft Fest y todo el equipo y los corporativos les encantó tanto que me ofrecieron la residencia este año”, afirmó.

Asegura que esto le ha servido a su carrera para seguir avanzando y mostrando el talento latino, pero en especial el colombiano en los diferentes escenarios. “Me va a dar mucho campo en la parte creativa y me la voy a gozar, me encanta crear y salirme fuera de los esquemas”, dijo.