¿En qué consiste el miti-miti, nuevo debate en redes sociales?

Todo se originó por la pregunta “¿Qué piensas de pagar todo ‘miti-miti’ (mitad y mitad) con tu novio?” que le hicieron a una joven, a través de su cuenta en Instagram, a lo que ella no dudó en responder con sinceridad.

“Pido a Dios que nunca me pase. Sorry, pero cuesta ser mujer. El pelo, las uñas, el gym, cejas, pestañas, ropa, zapato, depilación, maquillaje, perfume, crema. Si no tiene al menos para llevarme a comer, prefiero pagar para comer con mis amigas. No tengo miedo de tener estándares tan altos, porque sé que me lo merezco”, dijo.

La respuesta se difundió como pan caliente y muchos hombres rechazaron el punto de vista de la ya mencionada, asegurando que no es descabellado dividir la cuenta a partes iguales y que, si fuera por ellos, así sería todo el tiempo.

Otros hombres, por su parte, aseguraron que por caballerosidad, es su deber cubrir todos los gastos en ese primer encuentro.