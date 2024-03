¿Quién es Laura Sánchez?: la modelo que es tendencia por supuesta pelea

“Buenos días gente chismosa de Instagram, por Dios, ¿qué está pasando en la cabeza de todos ustedes?; en serio que no entiendo, pero bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí en mi casita, ayer trabajé todo el día, literal, salí del gimnasio, me fui a trabajar y me dormí. Hoy es un nuevo día, no sé en Twitter que está pasando, y yo creo que es falta de estar ocupados, niños; cuando ustedes se enfoquen en hacer plata, en facturar, van a estar tan ocupados en ustedes, que no les va a interesar la vida de los demás, pero pues solamente para contarles que todo por aquí está súper bien por dentro y por fuera”, expresó en el video Sánchez.

Lo cierto es que, al menos en X, se sigue hablando de la supuesta pelea y de la vida de Laura, quien en sus redes sigue publicando contenido respecto a sesiones de fotos, publicidad de marcas relacionadas al cuidado del cuerpo y fotos de viajes y salidas.