Eladio Carrión estrena álbum donde resalta sus vivencias del amor y crianza

"Uno aspira a llegar lejos, pero no importa lo grande que sean otros escenarios, ni los premios que gane, ni los éxitos que dé con mi música, yo no me olvido de mis raíces. Humacao tiene un valor grande en mi vida y lo seguirá teniendo. Feliz de que se unieran a este 'party' aquí en mi pueblo", resaltó.

Las expresiones de agradecimiento de Carrión fueron constantes durante el evento, conmovido por el respaldo genuino y el calor del público que en pocas horas agotó las entradas.

Los diez temas que aparecen en ‘Sen2 Kbron Vol. 2’ son ‘Gladiador’, ‘Si La Calle Llama’, ‘HP Freestyle’, ‘Mbappe’, ‘Caras Vemos’, ‘Hugo’, ‘Te Dijeron’, ‘Friends’, ‘La Fama’ y ‘Carta a Dios’.