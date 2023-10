El mensaje que le envío Alci Acosta a su imitador en ‘Yo me llamo’

En la noche del pasado miércoles 25 de octubre se presentaron en el escenario de “Yo Me Llamo” varios representantes de artistas como Rosalía, Miguel Bosé, Celia Cruz, Joan Sebastian, Greeicy y Alci Acosta. Este último interpretó la canción “El preso No. 9″ con la suficiente precisión para que la IA se inclinara por él, al igual que el jurado. “Eres impresionante, te digo que me tienes emocionada y esta noche eres Alci”, le dijo Amparo Grisales.

Además, el imitador se llevó sorpresivamente 100 millones pesos luego de escoger el busto de Petrona Martínez, como una homenaje a su imitadora, que había salido del concurso. “Yo sabía que estaban ahí, yo sabía que la Petrona me iba a dar esa felicidad. Estaba en duda de si pasaba o no pasaba, y ahora la noche cambia y soy el mejor de la noche llevándome el premio más grande”, exclamó.