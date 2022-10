EL HERALDO: “una obra diaria de buena fe”

Aspecto hogareño. Quiero contar, a manera de ejemplo muy gráfico, algo que no he contado jamás y que es el mejor homenaje que puede rendirle a un periódico quien ha sido su reportero callejero, su empleado, su jefe de redacción. Una vez me dediqué a investigar durante largos días —tal vez meses— lo que estaba pasando en las Empresas Públicas Municipales, convertidas en un cáncer horripilante. La ciudad no tenía agua ni servicio de aseo, y sus Empresas Públicas eran un nido de ratas, una presa de las aves de rapiña, una cueva de contratos amañados, dineros desparecidos, desgreño y peculado. El Festín de Baltasar, en pocas palabras.

Se insertó la primera de una serie de crónicas que yo escribí con las pruebas en la mano. De inmediato los administradores de las Empresas Pública mandaron una orden para que se publicaran en el diario avisos suyos que valían cientos de miles de pesos. Juan B. hijo, que ya había reasumido la dirección, devolvió de inmediato lo anuncios con una nota suya que decía “Lo sentimos mucho, pero EL HERALDO no se vende por una propaganda”. Los lectores no conocieron los detalles de aquel incidente absolutamente privado, pero me imagino que lo intuyeron. Como intuyen cada mañana, sin que nadie se los diga, que EL HERALDO actúa así. Por eso sabe que el periódico jamás los traiciona. Por eso lo aman.