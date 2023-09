El actor Russell Brand, acusado de abuso sexual, agresiones y maltrato

Las cuatro mujeres aseguraron haber sufrido agresiones sexuales por parte de Brand entre 2006 y 2013, en la cúspide de su fama como presentador en el Reino Unido y actor en Hollywood, mientras que otras mujeres dijeron haber padecido su conducta “controladora, abusiva y depredadora”.

En un vídeo que Brand había colgado hoy en sus redes sociales antes de que las acusaciones salieran a la luz, negó haber cometido las “graves acusaciones” que los medios participantes en la investigación le habían señalado en sendas cartas, sin especificar a qué se refería.

En una investigación de más de un año de duración, al menos cuatro víctimas de agresiones accedieron a hablar con los periodistas, así como otras que denunciaron su contacto abusivo y acosador. La mayoría pidieron quedar en el anonimato

Una de ellas contó que Brand, protagonista de filmes como “Get him to the Greek” y expresentador de la BBC, abusó de ella sexualmente contra una pared en su casa de Los Angeles.