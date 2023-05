Dayana Jaimes recibió críticas por el sueldo que paga a su empleada doméstica

Contó que se trataba de un conductor de una plataforma a quien ella había contactado en días pasados para pagarle la carrera de su empleada doméstica, que había salido a hacer una diligencia. Por esta razón su trabajadora le dio los datos del hombre y Dayana los tenía guardados.

“Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó”, agregó.