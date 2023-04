‘Contigo’, la nueva exploración discográfica de Mike Bahía

Tras el gran éxito de la gira Amantes Tour: Kai, que realizó Mike con Greeicy en Estados Unidos, hoy el ganador del Grammy Latino Mike Bahía, uno de los artistas más destacados de la escena pop urbana, regresa estrenando un nuevo álbum que ha titulado ‘Contigo’.

En diálogo con EL HERALDO, el artista manifestó que salió de su zona de confort para explorar más sonoridades en este nuevo proyecto musical. “Nos alejamos del concepto de que hacíamos un género y de restricciones y nos fuimos más siguiendo las melodías y que cada canción dijera a qué quería sonar”.

El álbum es la tercera y última entrega de la trilogía discográfica que inició en 2019 con el lanzamiento de Navegado donde destacaron canciones como: Detente y Serenata, posteriormente se realizó la entrega de Contento donde debutaron canciones como: La Rutina, Cuenta conmigo, entre otros.

Aunque el álbum, retrata el espíritu de Mike a partir de la energía positiva y la buena vibra que ha destacado al cantautor dentro de la industria musical en Colombia y el mundo. El caleño también explora el lado más oscuro de la vida y el amor e incluso demostrando vulnerabilidad en varios temas.

“Hay de todo. Las personas se van a encontrar letras muy hermosas y muy tristes. Siento que la vida tiene de todas las matices y eso es lo que van a explorar”.

‘Corazón’ es el sencillo con el que estrena esta tercera producción musical. En el video, Mike está en las frías calles de New York, acompañado por Keityn en la guitarra.

“De los géneros que hay allí mi favorito es la salsa. Este álbum empezó desde el sencillo ‘La falta’ después ya empecé a pensar en un proyecto y empezamos a trabajar en las canciones”.

Mike Bahía es una de las estrellas colombianas más populares de la música latina actual. Su estilo único y encantadora personalidad le han sumado una base masiva de fans que se extienden por todo el mundo. Con más de 7 millones de suscriptores en las redes sociales y más de 5 millones de oyentes mensuales sólo en Spotify, se está convirtiendo en un icono mundial que transmite alegría y buena energía a través de su música.

“He hecho este disco con cada persona que me está escuchando. Todo lo que existe y lo que he hecho a lo largo de mi carrera, ha sido al lado de gente maravillosa; no lo he hecho solo, desde la composición, la creación de las canciones, la mezcla, los músicos, la promoción hasta los fans, todo ha sido un trabajo en equipo”.