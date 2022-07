Con 25 nominaciones, ‘Succession’ es la favorita en los Premios Emmy

Los años en los que iconos de la interpretación hispana como Antonio Banderas (‘Genius: Picasso’), Penélope Cruz (‘The Assassination of Gianni Versace’) y John Leguizamo (‘When They See Us’) lograron varios de los papeles más valorados de la pequeña pantalla parecen un espejismo al ver la lista de esta edición.

Tan solo el guatemalteco Óscar Isaac será candidato al Emmy al mejor actor de serie limitada (miniserie) por su trabajo en ‘Scenes from a Marriage’, la versión moderna del clásico de Ingmar Bergman que ha encandilado a la crítica.

El intérprete se enfrentará por este galardón a Colin Firth, Andrew Garfield, Sebastian Stan, Himesh Patel y Michael Keaton.

Entre las ausencias más notorias sorprende la de la también latina Selena Gómez. La serie que protagoniza, ‘Only Murders in the Building’ y sus compañeros de reparto Steve Martin y Martin Short recibieron candidaturas, pero los académicos no se acordaron de la actriz y cantante.