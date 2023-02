Chyno y Nacho reaparecen juntos en redes sociales ¿Preparan nuevo show?

La duda de si retornarán a ser el dúo musical también se genera porque en la imagen se les ve a los cantantes venezolanos con unas camisetas con el logo de Chyno & Nacho, lo que hace suponer que se está planeando algo para que vuelvan a los escenarios o al menos a grabar canciones.

Después de la publicación de la foto los rumores crecieron mucho más gracias a unas palabras de la madre de Chyno, Alcira Pérez, quien dio a entender que el duo prepara un show musical.

“Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese… Insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún, no estás en condiciones para eso y te molestabas cada vez que lo decía”, dijo.

Lo cierto es que el júbilo por el reencuentro alcanzó, además de los fanáticos, a otros artistas, que también se expresaron por medio de comentarios en el post de Irrael.