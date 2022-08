Prima de Chyno Miranda desmintió su muerte y reveló su dura realidad

El artículo de la Revista People también publica una conversación con la madre del artista, Alcira Pérez, quien asegura que el artista está dando lo mejor de sí para recuperarse.

"Él está enfocado en fortalecerse y ofrecerle lo mejor de su persona a [su bebé] Lucca. Él quiere ofrecerle todo a su hijo", aseguró su mamá.

Chino y Nacho decidieron separar sus caminos artísticos en marzo de 2017, tras alcanzar la cima en 10 años de carrera profesional, que los llevó a su punto más alto cuando lanzaron 'Me estoy enamorando', junto a Farruko y 'Andas en mi cabeza', con Daddy Yankee.

En su día Nacho, la otra mitad del dúo, aseguró: "a Chino aún no le he dado las gracias lo suficiente por estos diez años que estuvimos juntos. Estoy muy orgulloso de verlo con sus ganas de seguir adelante", y reconoció que fue suya la decisión de poner fin a la unión, pues sentía que no le dedicaba el tiempo suficiente a su familia.