Carolina Cruz reveló que ‘Don Jediondo’ no la “dejaba en paz” durante oración

Por estos días, la modelo y empresaria aparece todas las noches en el programa de entretenimiento del canal Caracol, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. En cada emisión se ve la travesía que adelanta la vallecaucana junto al humorista ‘Don Jediondo’ en Bali, Indonesia.

En uno de los recientes capítulos, se ve cuando Carolina y ‘Don Jediondo’ visitan un templo acuático en el que se realizan procesos de sanación, purificación y abundancia, por medio de chorros de manantial.

Sin embargo, el momento que la madre de Matías y Salvador, creía que sería especial y espiritual, fue todo un fastidio, pues el humorista no dejaba de molestarla.

“Yo no podía creer lo que estaba viviendo, no podía creer estar en este lugar jajaja y ‘Don Jediondo’ no me dejaba en paz”, reveló la presentadora de ‘Día a Día’.