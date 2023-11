“Estudié comunicación, no terminé mi carrera”: Carolina Cruz

Aunque acumula 24 años siendo parte de la pantalla chica, su formación universitaria habría tomado otro rumbo cuando empezó a incursionar en temas referentes al reinado, debido a que quiso cumplir el sueño de ser reina de belleza en Colombia.

“Estudié comunicación, no terminé mi carrera y es algo de lo que siempre me arrepiento, no gané pero logré más de lo que pensé representando a mi Valle del Cauca, esta experiencia me hizo entender que no siempre seremos los primeros”, contó en sus historias de Instagram hace un tiempo.