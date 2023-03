Carlos Vives contó que lo reanimaron en concierto debido a gases lacrimógenos

Después de lo ocurrido, Vives se percató que había pasado en el concierto: “A un policía se le había soltado un gas lacrimógeno y se mezcló con el humo del concierto”.

Pero luego del susto, el artista hizo algo gracioso: “Fue tanta la emoción de saber que no me había muerto que se me ocurrió treparme a una torre. Empiezo a subir por esas escaleras y llegué casi al segundo piso y me entró un calambre y no me podía mover. La gente comenzó a decir ‘por qué no se baja', finalizó en medio de risas.