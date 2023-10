El accidente que tuvo Camila Rojas, actriz de Pasión de gavilanes, hace años

Uno de esos nuevos personajes es Muriel Caballero Montes, que es interpretado la actriz Camila Rojas, oriundo de Cúcuta. En la parte dos de la producción es hija de Rosario Montes, a quien le da vida Zharick León.

Rojas, quien ha estado en otros proyectos como ‘Corazón de condominio’, ‘Las malcriadas’ y ‘Un escenario para amar’, es considerada una de las promesas colombianas de la actuación.

Recientemente, seguidores de la actriz nortesantandereana se vieron sorprendidos por una historia que contó la artista en una entrevista en La red. Se trata de un accidente que sufrió cuando era adolescente que por poco trunca su carrera como actriz.

Camila, siendo mejor de edad, hizo parte de un grupo de porristas. Dentro de las actividades comunes del grupo estaban las acrobacias de alto riesgo.

“Era la porrista que siempre lanzan, la que hace todas las acrobacias en el aire. Dijimos que íbamos a sacar un doble mortal, pero se me fue un doble mortal y medio de la fuerza con la que iba, sobrepasé el segundo piso del colegio… Caí de cabeza, me acuerdo de que caí y sentí como una campana, desde ahí no volví a saber nada”, relató Camila en la entrevista, según cita Infobae.

Agregó que trató de ponerse de pie pero no demoró ni algunos segundos para desmayarse. “Yo les dije, según ellos, los que estaban ahí: ‘No, esperen, no me agarren, yo puedo sola’. Ellos decían que cómo era posible. Caminé unos pasos y me desmayé”, dijo.

Después de ser trasladada a un centro médico, se determinó que había sufrido una fractura de cráneo. Compañeros y familiares temían que el golpe tuviera consecuencias permanentes, pero no fue así.