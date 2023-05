“Están grabando canciones desechables”: Beto Zabaleta a cantantes vallenatos

“El vallenato estaba dando un papayazo en todos los ámbitos, se le estaban metiendo cualquier clase de música y tenemos más de 10 o 12 años que no hay un clásico, no hay quien haga un clásico porque no se están grabando las canciones que son, están grabando canciones desechables, muchas canciones de uno o dos días”, dijo Zabaleta durante una entrevista para el programa ‘Hablando con C.’

Asimismo, hizo una invitación a los nuevos artistas para rescatar el género e interpretar vallenatos que relaten “vivencias”.

“Tenemos que rescatar el vallenato y ahí está la plana, ese es el verdadero vallenato, el vallenato con esencia, de poesías, de vivencias y eso es lo que hay que grabar, ese es mi consejo para todos”, manifestó.