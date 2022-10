12 celebridades buscarán destacar en la repostería en Bake Off Celebrity

"Estuvimos en un casting, nos seleccionaron y fue súper cool poder comenzar a desarrollar un talento más. Estaba feliz desde el primer momento. El formato es divino, es súper lindo cómo se trabajó", aseveró la actriz barranquillera a EL HERALDO.

Por su parte, mencionó el actor Juan Manuel Restrepo en diálogo con esta Casa Editorial que "me sorprendí de mí mismo. La competencia siempre es contra uno mismo, ser su mejor versión y darla toda hasta el final".

"Nunca había pensado en participar en un reality porque tenía un concepto negativo al respecto. Al ver realities veía que captaban audiencias era a través de la polémica, pero cuando me llegó esta invitación me encantó. Me dijeron que era un programa muy ‘dulce’, vi un capítulo, me pareció algo nuevo y ver a tantas personalidades en una función tan positiva y retadora me llevó a decir sí", añadió el intérprete.

"Es para todas las personas y familias que quieren ver a súper celebridades que ni siquiera nosotros conocíamos: vean Bake Off Celebrity Colombia. Van a reír, llorar y sentirse parte de todo", concluyó.