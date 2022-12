Avatar 2: las primeras críticas han asegurado que es “una obra maestra”

Cabe recalcar que la primera cinta 'Avatar’ del 2009, no solo tiene la etiqueta de ser la primera más vista en la historia del cine, sino, es una de la más caras, tuvo un costo de 237 millones de dólares.

14 años después, ‘Avatar: The Way Of Water’ ha salido a la luz para algunos expertos, quienes han destacado los grandes elementos visuales, los efectos y la trama. Además, han mencionado que está al nivel para arrasar en los Óscar y taquillería.