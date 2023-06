Aura Cristina Geithner reveló que está en búsqueda de una pareja

La modelo expresó que quiere encontrar una pareja madura y que este a su mismo nivel, que tenga inteligencia emocional para que puedan tener una relación estable.

“¿Qué quiero hoy en la vida?, un compañero que no me joda, un compañero que ni siquiera que me mantenga, tampoco voy a ser su sugar mommy, pero sí un compañero de verdad que esté a mi nivel, que sepa disfrutar, que sepa ser inteligente emocional, que tenga buen humor”, expresó la cantante.