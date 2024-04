Patricia Silva se despidió de Sábados felices después de casi 40 años

Patricia Silva se despidió oficialmente de Sábados felices después de interpretar a cientos de personajes y grabar cientos de sketches. Fueron casi 40 años en el programa para la comediante de 63 años, quien tuvo una despedida muy emotiva, donde compañeros, parte del elenco y los que habitualmente están detrás de cámaras, le agradecieron, aplaudieron y alabaron por su gran talento y carrera.

Durante el programa del pasado sábado 13 de abril, entre flores, lágrimas y risas, se hizo un recuento de sus mejores momentos al aire.

“Gracias por toda una vida dedicada al humor, esta será por siempre tu casa”, fueron parte de las palabras de Humberto Rodríguez, ‘el gato’, animador del programa.

“Soy una mujer muy bendecida, he estado casi 40 años acá y les voy a decir algo: Sábados felices debe continuar, bendigo mi canal y bendigo a Sábados felices, bendigo a todos mis directores que pasaron por este programa. Todos fueron tan lindos conmigo”, respondió Patricia, sin poder evitar las lágrimas.

Otros compañeros, quienes estuvieron con ella en gran parte de los 39 años que estuvo en el programa, que tiene 50 al aire, tuvieron también palabras de despedida y agradecimiento.

“¡Feliz por tu nueva vida, mi Patico! Pero siempre arrugadito el corazón de quienes compartimos tantos años de risas, experiencias y trabajo. Bendiciones en tu nueva etapa”, expresó César Corredor.

"Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí lloré un poquito. Pero me voy más que feliz, porque logré pensionarme y estar muy consentida. Solo agradecimiento”, fueron otras palabras de Patricia en su despedida.