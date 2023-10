Anuel AA y la publicación que dejó a sus fans preocupados

Además de anunciar la cirugía a la que se sometió, también comentó que su nuevo EP “Rompecorazones”, que debía estrenarse en dos semanas, fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Adicionalmente, se disculpó con sus fanáticos por posponer el lanzamiento. “Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. #Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa qué va a pasar conmigo)”, comenzó escribiendo.