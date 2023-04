Anuel AA confirmó que tiene una hija con una modelo colombiana

Recordemos que en un live el puertoriqueño hablo sobre la modelo y dijo que era mentira lo que estaba afirmando: “la muchacha esa que salió diciendo eso, solo quería fama en cuestión de una mentira, por eso no hablo sobre la situación porque usted a mí no me conoce, usted solo compartió conmigo como tres o cuatro horas y no la volví a ver más nunca y usted lo sabe hasta que te vi en las noticias que había una historia legendaria de Romeo y Julieta de que estuvimos juntos ocho meses, el mismo tiempo que yo llevaba con Yailin, yo estuve solito con ella, no andaba con nadie más. Sí, yo la conozco, compartí con ella, pero no más, no la he vuelto a ver más nunca, si fuera así yo me haría cargo y asumiría la responsabilidad”.

Tiempo después Vallecilla, realizó una entrevista en Telemundo en el que reveló que Anuel se realizó una prueba de paternidad y esta arrojo el 99% de compatibilidad, por esa razón reconoció que si es el padre de la niña.