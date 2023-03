Anuel AA responde a indirecta de Karol G en su nuevo tema ‘Más rica que ayer’

En el nuevo sencillo, el cual es una colaboración del artista con Mambo Kingz y Dj Luian, el rapero menciona a la barranquillera Shakira y a Gerad Piqué. También habla de una expareja a quien confiesa, había traicionado.

“Yo te fallé y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te juzgo, tú no puedes lastimarme”, dice en uno de los versos.

El cantante también tuvo la oportunidad de responder las indirectas que la paisa le habría dedicado en su más reciente éxito ‘TQG’, que lanzó junto a la barranquillera.

“Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quiere’ Sigo siendo el nene y me escribe’ Tírame el DM, no pa’ estar peleando Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.