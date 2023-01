Andrés Cepeda inicia el año con ‘No sé querer’

Tras cumplir con innumerables compromisos en 2022, Andrés Cepeda regresa para presentar No Sé Querer. Este sencillo fue escrito a dos manos por los argentinos Axel y Claudia Brant y ya está disponible en plataformas digitales.

Cepeda mantiene una buena amistad con los dos artistas que va creciendo con los años. En 2022 Andrés invitó a Axel al programa La Voz Colombia y en diciembre compartieron tarima en Cartagena, mientras que con Claudia Brant se encuentra de nuevo. Ya había grabado antes una de sus canciones en 2012: Un Ratito, tema que hace parte del álbum ganador del Grammy Latino, Lo mejor que hay en mi vida.

Sobre esta nueva propuesta Cepeda comentó que: “No Sé Querer es una canción de despedida. Una persona que dice adiós recordándole a su ahora ex pareja, que lo ha marcado profundamente, que no sabe cómo hacer para enamorarse de nuevo, que lo que sabe del amor es gracias a ella, que nunca la olvidará y que siempre va a estar ahí para ser parte principal de la memoria afectiva en su corazón”.

Mientras que Axel dice: “Es un gran honor escribir una canción junto a Claudia Brant, interpretada por la maravillosa voz de mi amigo Andrés Cepeda”.

No sé querer habla de esos amores verdaderos, profundos, difíciles o casi imposibles de olvidar. Dedicada a esas personas que verdaderamente dejan una huella imborrable y que luego de su paso por nuestras vidas, es muy difícil, volver a querer con la misma intensidad.

El vídeo fue producido por Eleven Producciones y dirigido por Daniel Vásquez. “La canción tiene un tono íntimo, muy personal y así mismo quisimos que fuera el vídeo. Lo rodamos en un teatro del centro de Bogotá donde buscamos un performance sencillo con una iluminación especial en donde estuviera únicamente yo, acompañado de un piano,” detalla Cepeda.