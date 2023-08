Andrea Guerrero se molestó con hincha que le lanzó comentario machista

La acción que terminó en el penalti que convirtió ‘Cariaco’ fue tema de debate en redes sociales, pues para muchos no fue justa la sanción, pero la mano no pudo ser revisada durante el juego porque no hubo VAR.

"La jugada puede ser engañosa porque en un momento el jugador de Cúcuta si tiene el codo afuera. El tema es que cuando el balón le impacta, este ya ha cerrado el brazo y va cayendo. Con VAR seguramente hubiesen llamado a Rivera para que revisara su decisión", es uno de los comentarios que generó este polémico penal en Twitter.