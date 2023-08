Alina Lozano y Jim Velásquez atraviesan crisis: ¿será que llegan al altar?

Desde entonces la pareja ha estado en el ojo público y se han conocido cada vez más detalles sobre esta relación, e incluso se pudo conocer que el joven influencer le adelantó el regalo de bodas pagándole una cirugía estética a su futura esposa.

La relación de ambos actores siempre fue bastante intensa, tanto que ellos mismos la presumían constantemente. Sin embargo, al parecer el romance estaría pasando una fuerte crisis en los últimos días, pues así lo reveló Alina por medio de un video en vivo que grabó en sus redes sociales: “No tengo la menor idea. No estamos bien en este momento, así que no hay comunicación. Creo que está en Barichara [Santander] en un evento, en un desfile. Creo, porque lo habíamos hablado antes y él sabía también que yo venía a Cali, pero lo más sano es centrarse en uno”, dijo la actriz.

Alina agregó que de alguna manera el haber expuesto su relación con Jim de manera tan pública hizo que trajera consigo varias implicaciones no tan buenas a su romance: “Eso ha tenido un costo grandísimo para la relación. Un costo altísimo, que ha surgido justamente después del compromiso. Se han presentado cosas fuertes y en este momento no sé. A veces también pensar tanto las cosas no es tan chévere. Pero yo estoy acá y sé que donde él esté está muy bien”, concluyó.