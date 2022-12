Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, estaría padeciendo problemas de salud

Según reveló la modelo, estaría padeciendo problemas de salud relacionados con la caída excesiva del cabello.

“Esta soy yo actualmente (…) mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima, —estoy sufriendo de alopecia— no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad”, manifestó Génesis.

Además de su preocupación por su estado de salud, la modelo reveló en su vida “desde hace tres meses los abusos, el acoso y la violencia han ido incrementando, el maltrato psicológico ha empeorado”.