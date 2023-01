Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto, respondió a críticas por outfit

De inmediato, varios internautas lo cuestionaron y aseguraron que no sería un bueno ejemplo para su hijo Dante. Sin embargo, Aguilar aprovechó para explicar el sentido de su outfit y cómo impactaría en su primogénito.

“Un beso inmenso. Gracias por los buenos y los malos comentarios. Por otro lado: prefiero llevar puesta una falda y no llevar tanto resentimiento y odio en mí ser. La homofobia, la xenofobia, la transfobia, la aporofobia, el racismo, etc,. Sí uñas pintadas. Si falda. Sí pelo largo. Si Dante es feliz con pelo largo y uñas pintadas. ¿Ustedes creen que eso es una enfermedad y por eso nuestro hijo será Gay o sus hijos? Por favor amigos y amigas, más amor en su corazón. Observen su interior y no solamente su vestuario. Y sí mañana tengo un hijo Gay, será una belleza. No será un escándalo. Tampoco una enfermedad”, afirmó.