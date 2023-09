Aida Victoria Merlano confesó que ha soñado con ser madre de una niña

Y confesó: “cuando digo que me la sueño mucho no es que todos los días sueño con mi hija, pero sí en el último mes he soñado tres veces con una niña. Es reloco porque me levanto llorando como de emoción”.

La también empresario no escatimó detalles de cómo podría ser el parto de su hija.

“Tengo la ilusión de tener un parto natural de esos de bañera. Creo que sería un momento supermágico, superlindo. Aparte soy una romántica empedernida”, puntualizó.