‘24/7’, el nuevo álbum del cantautor Gusi

El artista nacido en Venezuela con raíces villanueveras fusiona en este trabajo sonidos del Caribe colombiano con merengue, konpa dirèk (sonoridad originaria de Haití) y vallenato, además del pop y música urbana.

Este álbum lo estrena luego de los éxitos de sus canciones ‘Te robaré’ junto al venezolano Nacho y ‘Rompecabezas’.

Los 10 temas son de autoría del propio Gusi realizadas en los últimos dos años, inspirado en el amor a su esposa y a sus hijas.

“Este álbum, sin duda alguna, me trae 24/7, todos los días de la semana, muchas alegrías… Mi música se puede escuchar en cualquier momento, es muy dedicable… Siempre he estado preocupado por eso, porque las canciones que lance perduren en el tiempo, que se mantengan y sean vigentes, que marquen épocas de la gente, que marquen épocas mías, y que cuando las cante en el escenario, me evoquen esos bonitos momentos cuando las compuse”, declaró Gusi.