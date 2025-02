Carolina Cruz es una de las presentadoras y modelos más reconocidas en el país. Desde su participación en el Concurso Nacional de Belleza, donde representó al departamento de Valle del Cauca, se ha mantenido vigente en el mundo del entretenimiento.

Su carisma y talento le permitieron ser parte de importantes programas de televisión como ‘Noticias RCN’, ‘Muy Buenos Días’ y ‘Día a Día’, del canal Caracol. Su carrera profesional la combina con su rol de mamá. La tulueña es madre de dos niños: Matías y Salvador, frutos de su relación con el reconocido actor Lincoln Palomeque, con quien estuvo desde 2010 hasta 2022.

Tras su superación con cucuteño, la presentadora vallecaucana se dio otra oportunidad en el amor e inició una relación con el piloto sanandresano, Jamil Farah, de quien ha confesado en más de una ocasión se encuentra muy enamorada.

Recientemente, la modelo y empresaria reveló que, tras dos años de relación, sueña con llegar hasta el altar con su novio.

Durante uno de los capítulos de su pódcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, Cruz indicó que en este momento se siente preparada para casarse, y que está a la espera de la oportunidad; sin embargo, aclaró que no es algo que le quite el sueño.

“Me dicen ya te separaste, ya te divorciaste o ya dejaste de vivir con el papá de tus hijos, ¿te casarías en algún momento de tu vida? Y yo ya como que hoy en día digo, pues si se llegara a presentar la oportunidad en este momento de mi vida, quisiera hacerlo, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño, es algo que nunca me lo ha quitado desde hace mucho tiempo”, dijo Carolina, de 45 años.

La diferencia de edad entre ambos ha generado comentarios, pero la presentadora asegura que su conexión fue inesperada y genuina.

“Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”, confesó.

Sin embargo, su encuentro con Jamil en una celebración marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida. Aunque inicialmente no interactuaron en persona, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, lo que eventualmente llevó a su primera cita.

Carolina Cruz se refirió al divorcio con Lincoln Palomeque: “Teníamos una relación divina, pero estaba fría”

Hace pocos días, Carolina también habló sobre las decisiones que marcaron su divorcio con Palomeque. En una reciente entrevista para el pódcast ‘El Rincón de los Errores’, Cruz compartió reflexiones sobre los motivos que la llevaron a poner fin a su relación, que duró más de una década.

La presentadora confesó que, aunque su vínculo con Palomeque era “divino”, la relación había caído en un estado de frialdad que los llevó a replantear su futuro como pareja.

“Yo veo a mis hijos como aman a su papá y a su mamá, así debería ser. El amor se acaba y yo escucho unas historias de unas relaciones que no puedo creer, es un tema de volver a encontrar la felicidad y darse la oportunidad con una nueva persona”, afirmó.

Carolina mencionó que su hijo Salvador, quien enfrentó complicaciones de salud durante sus primeros años de vida, fue una pieza clave para tomar esta decisión. “Si yo no hubiera vivido lo de mi hijo, seguramente estaría ahí, ahí me hubiese quedado. (...) Mi hijo vino a moverme todo”, dijo, aclarando que esa experiencia la llevó a replantearse su bienestar personal y familiar.

A pesar de la separación, Cruz y Palomeque mantienen una relación cercana, centrada en la crianza de sus hijos, Salvador y Matías.

La empresaria elogió a su expareja como un padre excepcional, afirmando que ambos han trabajado en conjunto para garantizar un ambiente seguro y lleno de amor para los niños.