Laura Tobón está feliz y dichosa. Todo gracias que su mamá, quien ya cuenta con 60 años, se casó el pasado fin de semana.

La misma presentadora y empresaria fue quien dio a conocer los detalles del evento con publicaciones en sus redes sociales. Publicó que junto a su esposo, Álvaro Rodríguez, si hijo Lucca y sus hermanos, partió a Miami, Florida, en Estados Unidos, sitio donde se efectuó la boda.

“Mi mamá se casa y encuentra el amor. Lo que he podido aprender de su proceso. Te amo mamá”, publicó Tobón, con un video que cuenta todo sobre la boda y el viaje a Miami.

“Mi mamá encontró el amor de nuevo. Ella es la prueba de que nunca es tarde para abrirle la puerta a la esperanza y a la felicidad”, también publicó Tobón.

La misma Laura mostró cómo fue la boda de Gina María Yepes, el nombre de su padre. En otras publicaciones mostró imágenes del coctel previo y un video del día del matrimonio con su madre como protagonista.

En otro ‘post’ publicó: “Liberación de los hijos a sus padres. Gracias por la vida que vino a mí a través de ti mamá. No me debes nada, hiciste lo que pudiste por mí con las herramientas y el nivel de conciencia que tenías. Ahora soy grande y puedo hacer por mí lo que necesite para estar sana, abundante y ser feliz. Te libero y me libero de cualquier dolor, reclamo o expectativa que tenga de ti para que hoy puedas hacer tu camino junto a John a tu manera y en libertad de cualquier carga consciente o inconsciente que haya entre nosotras. Gracias, te amo y traigo para ti el regalo de: La GRATITUD, ACEPTACIÓN Y CONFIANZA a través de mi presencia hoy aquí”.