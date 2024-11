La reconocida modelo y exprotagonista de novela Angélica Jaramillo reapareció en las redes sociales en agosto de 2024, tras confesar su adicción a las drogas.

La paisa, exparticipante del reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, decidió hacer público su problema de adicción, el cual dijo ha tenido desde hace varios años.

La confesión de la mujer fue a través de un video publicado en una transmisión en vivo, en su cuenta de Instagram. Tras el anuncio recibió cientos de reacciones por parte de sus seguidores.

“Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. ¡No me hace feliz, no! Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”, dijo la modelo.

Asimismo, señaló por esos días que estaba cansada de fingir que estaba bien y decírselo a todo el mundo, cuando en realidad necesitaba ayuda profesional con urgencia.

Por su parte, la familia de Jaramillo decidió apoyarla, y han agradecido a través de las redes sociales el apoyo de los seguidores de la modelo, y sus mensajes de aliento para contribuir con la recuperación de la exprotagonista de novela.

En octubre, la familia Jaramillo indicó que la modelo tuvo que ser internada en un centro de rehabilitación para superar su adicción. Sus hermanas Sofía y Laura Jaramillo han manifestado a los medios su preocupación y profundo dolor por la situación que atraviesa la modelo.

Recientemente, Alejandra Jaramillo, en entrevista con la revista Semana, habló por primera vez sobre su proceso, y el por qué se escapó del centro de rehabilitación al cual la llevó su familia con mucho amor.

“Estoy limpia. Los exámenes que me han hecho, el tiempo que ha pasado, no sufro de depresiones, de abstinencia, no me da ansiedad por eso (…) Lo he hecho de forma recreativa”, señaló.

De igual manera, confesó que en el sitio donde estaba la lastimaban y por eso decidió huir. “Me tocó vivirlo, fue muy fuerte, 26 días… Ocho días en una celda, me entraron seis personas, me lastimaron. Me llevaron a la fuerza, a las malas… no era necesario. Me sentí secuestrada”, aseguró en la entrevista.

La actriz indicó que empezó a planear su escape cuando no le dejaban ver a sus hijos, y tampoco sus familiares iban a visitarla.