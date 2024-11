Vicky Berrío y Caterine Ibargüen, participantes del programa ‘Masterchef Celebrity’, protagonizaron un emotivo momento que se hizo viral en redes sociales.

Leer más: Polémica en ‘La casa de los famosos 2′: Influencer ofrece dinero a quienes voten por ella

Durante las grabaciones del reality de RCN, la humorista y la excampeona olímpica desarrollaron una gran amistad que también ha trascendido fuera de los set del programa de concurso.

Y así lo dejó ver la comediante, quien decidió viajar hasta el municipio de Apartadó, donde reside Ibargüen, para pasar un rato agradable con su amiga.

A través de sus redes sociales, Vicky compartió imágenes del emotivo encuentro, el cual estuvo motivado por la necesidad de compartir tiempo de calidad con su compañera en Masterchef.

No olvide leer: ¿Cómo hacer kumis en casa? Solo necesita leche, yogur y azúcar

“Fanes, estoy súper feliz, me vine a visitar a Cate porque tenía muchas ganas de verla, la llamé y le dije que la quería ver, entonces me viene hasta su tierra (…)”Miren, me la acabo de encontrar””, dijo Berrío, mientras abrazaba una estatua.

Luego de esto, se puede ver en la grabación, aparece Caterine, quien corre hasta su amiga y le da un cálido abrazo.

Lea además: Acordeonero de Elder Dayán reveló si prefiere trabajar con Silvestre Dangond: “pagaba muy bien”

“Vicky esa no soy, estoy aquí”, dijo la campeona olímpica.

Tras la publicación, los seguidores de Berrío no dudaron en mostrar su alegría por el reencuentro.

“Que bello es dejar amistades sinceras por donde vas compartiendo la vida, las dos hermosas tal para cual”; “La risa de ustedes me da vida”; “Se encontró el agua con la panela”; “Que bueno que estén juntas....bellas. besitos a las dos”; “Ay no Vicky lo máximo, hermosas las dos”; “que hermosa amistad”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.