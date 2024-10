La reconocida modelo y presentadora colombiana ha contado últimamente detalles de su vida íntima, en su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, en el cual ha revelado historias que quizá muchos no saben de ella.

Justamente en el último episodio, Carolina Cruz Osorio, de 45 años, contó que se arrepiente de haberse operado los senos cuando tenía tan solo 19 años de edad.

Reveló que esta cirugía plástica le costó una oleada de críticas, e incluso la señalaban que por el tamaño ‘exagerado’ de sus senos no había ganado el concurso de belleza. “Me traumaticé”, puntualizó.

La presentadora caleña narró cómo fue su proceso con las cirugías estéticas, señalando que iniciaron desde los 19 años, cuando iba a participar del Concurso Nacional de Belleza, representando al Valle del Cauca.

“Me hice cirugías que no eran necesarias. Tenía 19 años, me dijeron: hay que hacerte cirugía de nariz, no me la quise respingar. Te podemos hacer una lipo, te vamos a quitar el gordito, no tenía ninguno. Me puse puchechas y eso fue lo que más me criticaron”, dijo Cruz en su podcast.

Asimismo, la exreina narró que después de finalizado el concurso de belleza, el comentario que más recibía era que había perdido el título de Señorita Colombia por haberse puesto tantos senos.

Reveló además, que fue tanto su trauma por estos comentarios de la gente, que meses después decidió hacerse una reducción de busto. “Me hice la reducción, me puse menos cantidad de prótesis y ahí comenzó mi camino en los medios de comunicación”.

De todas las cirugías, la de mamas fue la que más problema le causó a la presentadora, puesto que después tuvo que cambiarse los implantes porque eran PIP, prótesis fraudulentas relacionadas con casos de cáncer, y posteriormente volvérselas a cambiar porque ya era el tiempo recomendado por el paso de los años.