Este sábado se conocieron nuevos detalles sobre el caso del exdiputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo a las pruebas reveladas por la revista Semana, una foto con fajos de billetes y otras evidencias desconocidas fueron encontradas en el celular de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, las cuales pondrían en aprietos aún más la situación jurídica del exdiputado del Atlántico.

El celular de su pareja sería una pieza clave para el caso. Cabe recordar que el hijo del presidente actualmente busca un acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo para recibir la menor condena posible.

En las imágenes se observa una mesa de noche, y encima fajos de billetes de 50.000 pesos junto a una gorra que sería de Nicolás Petro. Esta fotografía fue enviada por Laura Ojeda a su madre, Ana Rosa Estupiñán.

Segén explicó Semana, la foto fue compartida vía WhatsApp a las 8:04 a. m. del 27 de octubre de 2022, dos meses después de la posesión del presidente Gustavo Petro.

Esta imagen está incluida dentro de las tantas pruebas que pertenecen al expediente de Nicolás Petro.

Según relató Semana, la señora Ana Estupiñán habría respondido a la foto enviada por su hija: “Impresionante. Como es analítico te pondrá la cascarita, cómo eres con la plata, si le coges de demás o si eres derrochadora”, y Laura le contestó: “Tal cual”.

Cinco días después de esta conversación, el 1 de noviembre de 2022, Laura le habría mandado de nuevo un mensaje a su mamá diciéndole que no podía salir de la casa y “dejar a la señora acá por la plata”.

En la investigación se explica, luego de la denuncia de Day Vásquez, que Nicolás Petro seguía manejando dinero en efectivo y escondiéndolo en su vivienda.

En marzo de 2023 Daysuris Vásquez, expareja de Nicolás Petro, dijo en Semana que el hijo del presidente recibió dineros provenientes del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro, así como de Gabriel Hilsaca, para la campaña de Petro. Por lo que esta prueba cobra relevancia.

Según investigadores de la Fiscalía, en los mensajes también se encontraron notas de voz enviadas por Nicolás Petro a su pareja Laura Ojeda, pidiéndole ayuda para bajarle el tono a la situación con Day Vásquez. El hijo del presidente habría iniciado una “estrategia” tras la confesión de su exesposa Vásquez en redes sociales.

“Necesitamos que baje el tema y saber qué es lo que más tiene, a ver si es grave o no”, le dijo Nicolás a Laura Ojeda, sobre Day Vásquez, a las 5:15 p.m. del 9 de marzo de 2023.

De igual manera, Semana reveló otra conversación que sostuvieron Nicolás y Laura, en la que el exdiputado le dice que necesita conocer todas las pruebas que tenía su expareja y que si era algo más grave pues no tendría “defensa jurídica que me salve. Entonces, tú en eso me tienes que ayudar amor”.

“Es que yo no te hablo del comunicado, sino de la pulla (…) Y si ella tiene una vaina más grave, pues imagínate, a mí me terminan de hundir (…) Estoy pendiendo de un hilo, así estoy yo; entonces, ayúdame a que ese hilito que tengo no se rompa. Se me rompe, nos jodimos”, añadió Nicolás Petro.

Al parecer en medio del escándalo, la discusión entre la pareja por medio de mensajes continuó. Incluso el 17 de marzo de 2023 Nicolás Petro le advirtió a su pareja Laura Ojeda que “esto no es juego. Puede más tu ego que mi situación. ¿O acaso tú quieres que el bebé tenga un papá preso?”.

A lo que Laura respondió: “Cobarde, no caerás preso, solo te sigues dejando manipular de esta triple hp, y a mí no me vas a manipular como ella lo hace contigo”, añadió Ojeda.

En medio de la discusión, el exdiputado le hace énfasis a Laura en que “Vargas Lleras le pidió al fiscal mi cabeza, igual a la procuradora. Ganas tú, gana ella y yo me voy preso”, puntualizó.