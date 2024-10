No hay duda que Andrés Parra es uno de los actores colombianos más reconocidos en el país. A nivel internacional también se ha ganado un nombre, pues ha protagonizado grandes personajes que se han vuelto icónicos y representativos en diferentes temas.

Parra ha interpretado personajes en series y novelas como ‘El Comandante’, ‘La Pasión de Gabriel’, ‘El Cartel de los Sapos’, ‘El Señor de los Cielos y ‘Escobar, el Patrón del mal’, siendo esta última la más conocida fuera del territorio colombiano por el gran éxito que aún tiene.

Ha sido tanto el alcance de la serie, que representa la vida del narcotraficante Pablo Escobar, que en muchos países Andrés es reconocido por sus seguidores en calles y aeropuertos con ese nombre. El actor vallecaucano incluso ha reconocido que a veces lo satura tanta insistencia relacionada al personaje.

En entrevista en Tropicana, en Bogotá, Andrés contó que, a pesar de ser uno de los actores más exitosos de la televisión y el cine colombiano, ha estado luchando con la depresión, algo que según él ha heredado de su padre.

“Yo soy hipersensible, entonces digamos que a mí me pegó más de lo normal y lo viví de cerca. Mi papá fue depresivo, primas, tíos, mi hermano, abuela y fue un tema que me tocó muy cerca. Si yo no me cuido, estoy a las puertas de caer, y cuando usted cae es muy difícil de salir”, declaró.

De todo eso habla en ‘Venga que sí es pa’ eso’, una presentación, parecido a un monólogo, el cual ha estado presentando en varias ciudades del país.

En el programa, hablando de todos los personajes que ha tenido que interpretar en su carrera, se le preguntó a Parra sobre si se arrepiente de alguno de ellos. Su respuesta fue contundente.

“Ninguno, a mí todos me gusta. La he pasado en producciones mal, eso sí, que he sufrido mucho, pero personaje que me avergüenza de haberlo hecho, no. Yo quiero a todos mis hijos así sean bobos”, dijo Parra.