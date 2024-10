La presentadora y modelo Daniela Álvarez logró a impresionar a todo el mundo con su participación en con la marca L’Oreal en la semana de la Moda de París 2024.

Karol G y Sevdaliza anunciaron el lanzamiento de la canción ‘No me cansaré’

Él es Harry Jowsey, el modelo de OnlyFans que es protagonista en el nuevo video de Shakira, ‘Soltera’

Catalina Gómez, de ‘Día a día’, recordó a sus padres fallecidos: “A veces lloro todos los días”

Este fue un hecho de alegría porque Daniela ha sido un ejemplo de fortaleza, luego de sufrir una isquemia que llevó a que perdiera una de sus piernas.

Su proceso no ha sido nada fácil, y la barranquillera ha mostrado todo su proceso de recuperación del movimiento de su otro pie.

Como ejemplo de resiliencia varias marcas la han contactado para que trabajen juntos, y así mostrar su valentía a enfrentar esa nueva vida que le tocó afrontar.

En la pasarela de moda en París, la presentadora salió a la pasarela luciendo un vestido en color blanco con tirantes y escote recto que marcaba su silueta. En su cabello lució una cola de caballo.

La colombiana compartió pasarela con Belinda, Anitta, Heidi Klum y Cara Delevingne. Pero no todo fue color de rosa porque Daniela mostró en sus redes sociales que sufrió un accidente en su pie luego de la pasarela.

La modelo se quitó los botines negros y mostró que tenía una ampolla en su pie que no se le había curado y tenía 18 días que no se le mejoraba.

“Miren lo que me pasó, no les había contado que después de haber utilizado por más de 12 horas mis botines el día del desfile de L’Oreal París, cuando llegué al hotel y me quité los zapatos, me encontré esta vejiga. Pues ya saben, por mi falta de sensibilidad en la zona”, dijo.

Video: La cantante Olivia Rodrigo cayó en un hueco en medio de un concierto en Australia

A pesar que era una ampolla por estar de pie en el desfile, Daniela confesó que se sentía muy contenta de haber participado en la pasarela de la famosa marca.