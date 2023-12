12:00 AM Editorial

Jack y Rafael, robos que cobran vidas en Barranquilla

No son solo las familias de Rafael ahora, antes de Jack, y de tantas otras víctimas, a las que no podemos dejar solas, las que se expresan impotentes ante los actos sin sentido cometidos por delincuentes que destrozaron sus vidas. También la sensación de inseguridad al alza en Barranquilla y municipios del área metropolitana, por no hablar del resto del territorio nacional, ha instalado el miedo entre quienes se encuentran viviendo en una alerta permanente.