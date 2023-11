“Trabajo con amor para contribuir al desarrollo de Barranquilla”

Trabajar con amor y pasión para construir una Barranquilla y una Colombia con gran desarrollo económico y social, esa es la visión de Tatyana Orozco, una economista barranquillera que ha liderado diferentes proyectos de desarrollo y se ha destacado por su eficiente trabajo en los sectores público y privado.

Y es que a esta economista barranquillera le ha gustado desde siempre contribuir a la construcción de una mejor sociedad en la capital del Atlántico, logrando resultados positivos en cada cargo que ha ocupado a lo largo de su carrera profesional.

“Tuve la fortuna de que mi primer trabajo fuera en Fundesarrollo, una entidad que me enseñó a conocer mucho mi región y a entender como son sus necesidades, lo que hizo que esos temas de agenda, de ciudad y de país se me quedaran metidos en el corazón, así que, siempre que hago algo que me gusta, es porque sé que estoy contribuyendo a algo mucho más grande, y eso es gratificante, dado que uno siempre piensa en el desarrollo del país”, dijo la economista barranquillera en diálogo con EL HERALDO.

Dentro de sus cualidades referentes, Tatyana Orozco se considera una persona alegre en su personalidad, comprometida con cada trabajo que realiza, pero sobre todo, le gusta conectar con la gente, desarrollar vínculos que marquen la historia de múltiples negocios que aporten a la economía local, nacional e internacional.