Se está apostando a destruir la industria de hidrocarburos: ACP

“Apostar a destruir la industria como está pasando es irresponsable con Colombia”, sostuvo el dirigente gremial.

Dijo que sube a un 81% la carga tributaria para las empresas del sector y lo pone a asumir el 50 % del recaudo de la reforma.

“Cuando uno asocia la reforma tributaria con el anuncio de detener la dinámica de exploración en el país, es decir no suscribir nuevos contratos de exploración, no hay un incentivo para invertir en Colombia. Me atrevo a decir que es una partida de defunción por adelantado para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país por parte de los privados”, indicó.