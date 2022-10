Presupuesto 2023 incluye $1 billón para agua: Minvivienda

Los recursos contemplados en el Presupuesto General de la Nación 2023 para agua y saneamiento pasaron de $300 mil millones a $1 billón.

Así lo dio a conocer la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, quien destacó que esta inversión es nunca antes vista en el país.

“Todas las ciudades de Colombia, pero en especial el sector rural necesitan inversión en agua y saneamiento”, expresó la ministra en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción de Camacol en Barranquilla.

Agregó que la situación actual que presenta Colombia en esta área “es realmente crítica”, pues hay 12 millones de personas que cuentan con un servicio insuficiente en calidad de agua.

“Esto quiere decir que a muchas familias no les llega agua todo el tiempo o la calidad del agua es mala, y ya hay 3,2 millones de personas en este país que no les llega absolutamente ningún servicio de acueducto y alcantarillado, así que es una situación crítica, no la vemos, pareciera que fuera natural y la realidad es que esto es inaceptable”, dijo Velasco.

Añadió que existen más de 200 proyectos de agua para su respectiva ejecución, por lo que están en proceso de evaluación.

“Tenemos proyectos que están contratados sin ejecución, estamos mirando uno a uno, y hacemos esa valoración porque son complejos y vamos a empezar a avanzarlos”, detalló la jefe de la cartera.

Mejorar la vivienda rural

La ministra de Vivienda reiteró que el país ha tenido problemas serios en vivienda rural, lo que ha complicado la calidad de vida de los campesinos.

“Creemos que el sector de la construcción puede abrir un nuevo negocio o una nueva alternativa de desarrollo, y la vivienda rural ya sea dispersa o en centros poblados es una muy buena oportunidad para el sector constructor”, manifestó Velasco.