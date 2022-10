Ocampo dijo que se reducirá déficit fiscal a 4,3 % del PIB el próximo año

En entrevista con Richard Ques de la cadena CNN, el jefe de la cartera explicó que la actual administración está haciendo un significativo ajuste fiscal.

“Este Gobierno no piensa reestructurar la deuda. No lo hemos hecho por décadas y no lo vamos a hacer ahora. Para canjear este tipo de títulos el país cuenta con diferentes mecanismos en los mercados. Es una práctica normal”, explicó Ocampo en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe de la cartera de Hacienda dijo además que el próximo año el gasto social va a repuntar apoyado en la reforma tributaria.