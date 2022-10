Los robos en supermercados crecieron significativamente en 2021

Entre las modalidades de robo interno se destacan la mercancía camuflada en ropa o maletines, otras no detectadas; cajeros (mercancía que sale, pero no se factura); complicidad externa; consumo de alimentos en la tienda; mercancía que no entra, pero se factura; ponerse ropa del almacén y cambio de códigos.

En cuanto robo externo se destaca la sustracción de mercancías en bolsas de aluminio; sustracción aprovechando que no se entrega bolsa plástica, ocultar mercancías en prendas, bolsos y carteras, mercancías en bolsa plástica del almacén y tiquetes falso; cambio en el código de las mercancías, Consumo en la tienda, herramientas para inhabilitar la protección, ponerse ropa del almacén, complicidad con personal interno, cambio de empaques de productos, fraude con documentos valores, devoluciones de mercancía fraudulenta, uso de coches de bebé para sustraer mercancía, simulación de condiciones físicas (barrigas falsas, sillas de rueda) y uso de menores de edad para sustraer mercancía.