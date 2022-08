Estos son los puntos de la reforma tributaria que preocupan a Naturgas

“Bajo el principio de la no doble tributación que implica que por los mismos ingresos no se tribute doble, está permitida en Colombia la deducibilidad de las regalías no solamente en el sector minero energético, sino también de las contraprestaciones que pagan otros los sectores de la economía”, dijo la dirigente gremial.

El llamado que hace el gremio es a revisar esta disposición, pues no permitir esa deducción va a tener un impacto en el servicio público de gas natural en la medida que se incrementarán los precios del suministro.