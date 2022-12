Hogares hacen cambios en la cena navideña para enfrentar la inflación

A su vez, Pablo García, padre de familia, sostuvo que se verá obligado a cambiar los productos de su cena navideña, pero esto no lo desmotiva para compartir esos momentos de alegría en familia.

“Mi familia tenía siempre la costumbre de realizar cenas navideñas en conjunto, en las que participaban mi esposa, mis tres hijos, mis hermanos, mis padres, cuñados, sobrinos, en fin, todos en un ambiente familiar. Este año la situación económica no nos va a desmotivar, si no hay para el pavo, habrá para algún pollo o arroz en especial, pero no nos vamos a varar y haremos lo más accesible para nuestros bolsillos y pasarla bien, que al fin y al cabo es lo más importante”, afirmó García.