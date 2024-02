¿A qué se expone Colombia si incumple la Regla Fiscal?

“Hay que recordar que las metas que quedaron explícitas en la transición de la Ley, son un camino para acercar las finanzas públicas a los objetivos de la Regla Fiscal que redundan en un nivel de deuda sostenible”, precisó.

En ese orden de ideas, para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el Presupuesto General de la Nación en 2024 no deja margen de maniobra ante un posible incumplimiento del plan de ingresos o a choques inesperados.

La segunda alerta data de un incumplimiento del rec audo tributario de la Dian en 2023, ya que esta cifra representó el 96,2 % de la meta de recaudo bruto de $290,1 billones.

El ex director de la Dian Lisandro Junco afirmó en ese momento que el presupuesto del 2024 está desfinanciado en $11 billones que no se recaudaron, más $15 billones del “arbitraje” que no existen y otros $6 billones de normas declaradas inconstitucionales en la reforma tributaria de José Antonio Ocampo.