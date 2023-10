Comienzan las cuentas para incremento del salario mínimo

Pasa el tiempo, sube el salario mínimo, pero a la vez aumenta el costo de vida. Estos factores no tienen para nada contento a Jaime Contreras, un empleado que gana un salario mínimo y tiene la responsabilidad de su hogar, con su esposa y su único hijo de 12 años. Contreras le dijo a EL HERALDO que solamente le alcanza para “sobrevivir”.

“Yo pago el arriendo, que es costoso, y a eso se le suma los gastos de colegio de mi hijo y el mercado con mi esposa, y ya, ahí se va mi dinero, la plata no me alcanza para nada, no puedo ahorrar ni invitar a mi familia a nada porque el bolsillo no me da para hacerlo”, expresó.